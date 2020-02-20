МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский совет по защите данных видит угрозу конфиденциальности персональных данных в приобретении компанией Google производителя фитнес-трекеров Fitbit, следует из заявления регулятора.

"Возможное дальнейшее объединение и накопление конфиденциальных персональных данных крупной технологической компанией о людях из Европы может повлечь за собой высокий уровень риска для конфиденциальности и защиты данных", — отмечает регулятор.

Совет призвал стороны минимизировать все возможные риски, представляющие угрозу защите персональных данных пользователей до того, как компании уведомят Европейскую комиссию о слиянии.

В конце октября прошлого года материнская компания Google — американская Alphabet — заявила о намерении приобрести компанию, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных" часов, Fitbit. В ноябре Google заключила соглашение о приобретении компании за 2,1 миллиарда долларов.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком и Эриком Фридманом в Калифорнии. Корпорация производит "умные" аксессуары, позволяющие следить за здоровьем.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.