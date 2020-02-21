МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компании-разработчики решений в сфере искусственного интеллекта смогут с декабря 2020 года получать налоговый вычет, механизм будет действовать в течение десяти лет, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Внедрение механизма десятилетних налоговых вычетов для компаний-разработчиков ИИ-решений и компаний, внедряющих ИИ (в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект") – 01.12.2020", — говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ должно разработать Минэкономразвития. Предполагается, что в НК будут внесены изменения "в части предоставления налоговых льгот компаниями-разработчикам решений в сфере ИИ и компаний, внедряющих ИИ". Минэкономразвития также подготовит реестр компаний-разработчиков ИИ-решений и компаний, внедряющих ИИ, которые попадут под налоговые льготы.

Дорожная карта также предполагает создание к июню 2021 года инструментов реализации государственно-частного партнерства для компаний-разработчиков ИИ-решений. Этим займутся Минэкономразвития и Сбербанк.

Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту и отвечает за его развитие. В банке работает лаборатория по искусственному интеллекту.

В ноябре 2019 года Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и РФПИ в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту. РФПИ уже привлек 2 миллиарда долларов от иностранных инвесторов на развитие технологий ИИ. Одной из ключевых задач для РФПИ является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.