МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company (Mubadala), суверенный фонд ОАЭ, объявили об успешном выходе из проекта по устранению "цифрового неравенства" в регионах России в связи с окончанием срока инвестирования, говорится в сообщении российского фонда.

"РФПИ и Mubadala объявляют об успешном выходе из проекта по устранению "цифрового неравенства" в регионах Российской Федерации в связи с окончанием срока инвестирования. Проект реализуется в партнерстве с компанией "Ростелеком" с 2014 года", — заявили в фонде. Проект обеспечивает современными услугами связи сельские населенные пункты, в которых проживает от 250 до 500 человек.

За пять лет реализации проекта по состоянию на конец 2019 года было введено в эксплуатацию 11,1 тысячи точек доступа к бесплатному широкополосному интернету в 83 регионах РФ, для чего было построено более 85 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. "Проект уже имеет значимый положительный эффект на жизнь людей в регионах — доступ в интернет получили более 3,2 миллиона сельских жителей", — отмечается в сообщении.

По состоянию на конец 2019 года было введено в эксплуатацию: 3808 точек доступа для оказания услуг связи в Приволжском федеральном округе; 2402 точки – в Центральном федеральном округе; 1506 точек – в Сибирском федеральном округе; 1040 точек – в Уральском федеральном округе; 1036 точек – в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах; 829 точек – в Северо-Западном федеральном округе; 486 точек – в Дальневосточном федеральном округе.

В течение последних трех лет суммарный интернет-трафик в рамках проекта ежегодно увеличивается более чем в два раза. По итогам 2019 года было зафиксировано более 66,7 миллиона выходов в интернет, объем трафика передачи данных составил 11 Тб.