МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже осенней, стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

Как отметили эксперты сервиса, традиционно цены на новые модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж — в начале осени. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. Специалисты подчёркивают, что "покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода".

В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone Xr и более дорогой вариант iPhone Xs/Xs Max. Как отмечают аналитики, с начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018-м, показывало стабильное снижение стоимости. Сильнее всего потеряла в стоимости линейка смартфонов Xs. "Гаджеты подешевели за год более чем на 30%, особенно модель с 64 Гб. Сейчас средняя стоимость этого гаджета на "Маркете" составляет около 46 тысяч рублей, а в начале 2019 года он стоил не менее 74 тысяч рублей. Гаджеты из линейки Xs Max в прошлом году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка Xr за год потеряла в стоимости меньше всего — сейчас смартфоны стоят примерно на 20% ниже, чем в начале прошлого года", — уточнили эксперты.

В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Официальный старт продаж в России пришёлся на вторую половину сентября 2019 года. Через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. "Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512GB. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%. Самая популярная модель из новинок — iPhone 11 64GB — на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него на "Маркете" составляет чуть более 50 тысяч рублей", — отметили аналитики сервиса.

В целом, стоимость линеек Xr и 11 снижалась медленнее всего. По словам экспертов "Яндекс.Маркета", эти модели наиболее популярны среди пользователей, поэтому и цена на них не меняется так сильно, как на модели других линеек.