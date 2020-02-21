ЛОНДОН, 21 фев — ПРАЙМ. Две компании, связанные с основателем Telegram Павлом Дуровым, ликвидированы в добровольном порядке в Великобритании, следует из данных британского госреестра юркомпаний.

Заявления на ликвидацию компаний Telegram UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP были удовлетворены 11 февраля. Согласно регистрационным документам, у компаний, контролирующим лицом которых был Павел Дуров, нет каких-либо задолженностей.

В марте прошлого года также в добровольном порядке была ликвидирована связанная с Дуровым Telegram Messenger LLP, которая состояла в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. В ноябре 2018 года была также ликвидирована британская Telegram Open Network Limited.

Американская комиссия по ценным бумагам SEC судится с Telegram в связи с проведенным ею ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. В среду суд Нью-Йорка подтвердил запрет на использование криптовалюты Gram, который был введен еще в октябре.