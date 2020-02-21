МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Газпромбанк подписали дорожную карту по созданию совместного предприятия, которое займется разработкой первой в России интегрированной закупочной платформы для предприятий ТЭК, говорится в пресс-релизе Газпромбанка.

Новая платформа будет функционировать на базе ресурсов дочернего предприятия "Газпром нефти" — "Газпромнефть-Снабжения" — и крупнейшей в нефтегазовом секторе электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

"Она сделает процессы закупки и логистики простыми, прозрачными и доступными за счет интеграции в виртуальной среде реальных физических процессов снабжения и позволит компаниям и промышленным предприятиям, ориентированным на топливно-энергетический комплекс, повысить свою эффективность", — говорится в пресс-релизе.

Создание платформы позволит компаниям ускорить реализацию масштабных проектов, а также снизить издержки и трудозатраты, связанные с привлечением большого количества подрядчиков и поставщиков, рассогласованностью их действий и разрозненностью системы закупок в целом.

"Комплекс сервисов дочерней компании "Газпромнефть-Снабжение" уже помогает осуществлять качественные закупки и поставки не только нам, но и ряду внешних клиентов. Объединив наши сервисы с продуктами "Газпромбанка" в рамках совместного предприятия, мы сможем вместе предложить рынку полноценного цифрового двойника всего процесса снабжения – от этапа планирования закупки до ее контроля, итоговой физической поставки и управления запасами", — прокомментировал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Совместно с партнерами из "Газпром нефти" мы рассчитываем ускоренными темпами построить уникальную закупочную систему… которую можно и нужно будет масштабировать на другие проекты", – отметил в свою очередь глава Газпромбанка Андрей Акимов.