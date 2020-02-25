МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сервис экспресс-доставки продуктов "Яндекс.Лавка" становится отдельным направлением внутри фудтех-бизнеса, возглавит новую структуру гендиректор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко, сообщили РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".

"Это отражает быстрый рост и стратегическое значение "Яндекс.Лавки" для компании. Обновленная структура позволит компании сфокусировать на этом направлении ресурсы, необходимые для быстрого масштабирования "Яндекс.Лавки", — уточнили в компании.

Создатели компании Foodfox, на базе которой был создан сервис "Яндекс.Еда", Максим Фирсов и Сергей Полиссар, а также основатель "Яндекс.Шефа" Михаил Перегудов покидают компанию. "Мы прошли огромный путь от маленького независимого стартапа до большой вертикали в "Яндексе", неотъемлемой частью которого мы стали. По дороге открыли сервис в 33 городах в двух странах, запустили "Лавку" и сделали много-много чего еще", — прокомментировал Фирсов.

"Я очень признателен основателям. Ребята с нуля выстроили сервис, который стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всей стране, изменил то, как мы едим и планируем свой день. Уверен, что их новые проекты будут не менее амбициозными, и желаю им удачи",- сказал Шулейко.

Фирсов и Полиссар продолжат консультировать команду фудтех-направления в качестве советников гендиректора "Яндекс.Такси". Сервис "Яндекс.Еда" продолжит развиваться параллельно с "Лавкой", его возглавит Дмитрий Масюк. До прихода в фудтех Дмитрий успешно руководил развитием сервиса для водителей в "Яндекс.Такси" и консультировал компании потребительского сектора в McKinsey.

"Уверен, что с новой энергией Дмитрия Масюка сервис выйдет на новый уровень развития, и самое интересное — еще впереди", — добавил Фирсов.