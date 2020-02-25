МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" планирует разместить конвертируемые облигации с погашением в 2025 году на сумму около 1,25 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса "А" компании, при этом цена конвертации, как ожидается, будет установлена ​​с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.

Размещение облигаций планируется 3 марта.

Облигации будут выпущены по номиналу и, как ожидается, будут иметь купон в размере от 0,5% до 1% годовых, подлежащий выплате с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года, с первой датой выплаты процентов 3 сентября 2020 года.

Привлеченные средства компания планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на капитальные вложения, стратегические инвестиции или приобретение и выкуп акций.

Глобальный координатор размещения — Goldman Sachs, а J.P. Morgan, Morgan Stanley & Co, UBS AG, London Branch и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных букраннеров.