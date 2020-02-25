МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" станет первым эмитентом платформы Atomyze, созданной для токенизации промышленных сырьевых активов, говорится в сообщении компании.

Тестовый запуск платформы на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric состоялся в Цуге, главном центре инноваций в сфере блокчейна в Швейцарии. В основе платформы Atomyze лежит технология распределенного реестра, которая позволяет переводить физические активы в цифровую форму и упрощает процесс торговли за счет ускоренной обработки.

Отмечается, что "Норникель" станет первой промышленной компанией, которая проведет эмиссию токенов на платформе Atomyze. Компания планирует использовать возможности платформы для токенизации части контрактных объемов поставок, таким образом предлагая широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс инвестиционных продуктов.

Компания намерена постепенно переходить на цифровые торговые инструменты. Выпущенные токены будут обеспечены резервами металла, в отношении которых будет проводиться регулярный аудит. На первом этапе "Норникель" будет тестировать токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью, а в будущем планирует токенизировать и другие металлы. Ожидается, что общий объем токенов, которые будут выпущены в течение первого года, составит до 10% от общего объема продаж ГМК.

В ходе тестового периода доступ к платформе получат партнеры "Норникеля", в том числе компании Trafigura, Traxys и Umicore. В дальнейшем, как только Atomyze получит все необходимые лицензии, будет открыт доступ для других типов эмитентов, и платформа перейдет в полнофункциональный режим работы, уточняется в релизе.

Ведущий технологический партнер проекта Atomyze — компания IBM. Корпорация участвовала в разработке, а также в интеграции инновационного для выбранной платформы механизма консенсуса BFT (Byzantine Fault Tolerant), который позволяет на базе Hyperledger Fabric реализовать систему с открытой моделью управления пользователями. Atomyze запускает свою платформу в облаке IBM Cloud.