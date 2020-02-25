МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания "Ростелеком" в лице оператора мобильной связи Tele2 приобрела поставщика IT-решений для операторов связи — Bercut Ltd, говорится в сообщении Tele2.

"ГК "Ростелеком" в лице оператора мобильной связи Tele2 заключила сделку по приобретению Bercut Ltd, поставщика IT-решений и бизнес-продуктов для операторов связи, что будет способствовать ускорению развития бизнеса Tele2, а также росту прибыли группы компаний в России и СНГ и экспансии на международных рынках", — отмечается в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

В компании уточнили, что сделка позволит оператору сократить затраты на поддержание биллинга (комплекс задач, выполняемых на предприятиях связи, по тарификации услуг, операционному и финансовому абонентскому обслуживанию), ускорить запуск новых продуктов и оперативно корректировать действующие сервисы.

"Слияние компетенций команд Tele2, "Ростелеком" и Bercut, который является нашим долгосрочным партнером, — это закономерное развитие нашей многолетней работы и аккумуляции опыта. Мы сделаем все возможное, чтобы создать максимально эффективное и комфортное взаимодействие. Биллинг является центральной информационной системой, критически важной структурой, которая обеспечивает жизнеспособность процессов компании, и сделка станет следующим этапом эволюции бизнеса оператора", — прокомментировал контракт техдиректор Tele2 Алексей Телков.

Компания Bercut создает и внедряет комплексные инновационные решения и помогает поставщикам традиционных и цифровых услуг повышать производительность, создавать новые потоки прибыли и новые бизнес-модели, разработчик обслуживает свыше 300 миллионов абонентов по всему миру.

Tele2 и Bercut уже имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2". Интеграция упростит взаимодействие команды Bercut с подразделениями, отвечающими за продукт, маркетинг и техническую функцию оператора, и тем самым ускорит вывод на рынок инновационных услуг.