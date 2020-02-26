МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Онлайн-маркетплейс одежды и аксессуаров Lamoda не подтверждает информацию об утечке персональных данных своих клиентов, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в сети появилась информация о том, что данные более 1 миллиона клиентов интернет-магазина Lamoda оказались в свободном доступе. Скачать архив с электронной почтой, номерами телефонов и адресами клиентов магазина, согласно сообщениям, бесплатно может любой желающий.

"Размещенный в публичном доступе файл не является базой персональных данных клиентов Lamoda. Вы можете в этом убедиться, в частности, изучив дополнительные комментарии к некоторым контактам в файле, где присутствуют упоминания других интернет-площадок. Мы всегда очень внимательно относимся к информации о наших пользователях", — сообщили в пресс-службе.

В компании также добавили, что издание Readovka, во вторник сообщившее о выставленной в открытый доступ базе контактов клиентов и приводящее комментарий компании, на самом деле не обращалось в Lamoda за комментариями по этому вопросу.

Lamoda – это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей. В компании работает около 5 тысяч человек.