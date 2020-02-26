МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Мегафон" открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге, говорится в сообщении компании.

Роуминговым партнером компании выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. "Соглашение позволит абонентам "Мегафона" регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

"Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты", – заявил коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную, отмечают в компании.

Мобильный интернет является востребованной услугой у абонентов "Мегафона", выезжающих в международный роуминг. "В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге", — уточнили в пресс-службе.