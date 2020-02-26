МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Выручка Mail.ru Group по МСФО в четвертом квартале 2019 года выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 25,62 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 17,6% — до 5,671 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,7% — до 9,798 миллиарда рублей.

Выручка компании в 2019 году выросла на 22,4% по сравнению с 2018 годом и составила 87,07 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании за 2019 год выросла на 3,8% по сравнению с предыдущим годом, до 15,649 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в 2019 году вырос на 19,6% и составил 29,752 миллиарда рублей. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 13,736 миллиарда рублей.

Выручка сервиса заказа готовой еды Delivery Club (входит в холдинг Mail.Ru Group) по итогам 2019 года выросла в 2,3 раза, до рекордного для компании показателя в 4,46 миллиарда рублей, следует из отчетности интернет-холдинга.

Выручка по итогам четвертого квартала 2019 года составила 1,47 миллиарда рублей. В отчетном квартале объем заказов, доставленных собственной логистической службой, вырос в 5 раз в годовом выражении, до 53% от общего объема заказов против 23% годом ранее. По итогам декабря Delivery Club выполнил 3,35 миллиона заказов, что в 2,2 раза превысило результат декабря 2018 года. По итогам января 2020 года сервис выполнил 3,5 миллиона заказов.

Выручка сервиса объявлений "Юла" (входит в холдинг Mail.ru Group) в 2019 году выросла в 1,9 раза, до 2,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-холдинга.

По итогам четвертого квартала 2019 года выручка сервиса составила 708 миллионов рублей, показав 70%-ый прирост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Среднемесячная аудитория "Юлы" за год составила 27 миллионов пользователей.

"Юла" запланировала выручку на 2020 год в размере 3,7-4 миллиарда рублей", — отмечается в документе.

Игровое подразделение холдинга Mail.ru Group — My.Games — по итогам 2019 года нарастило выручку на 23%, до 30,669 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-холдинга.

"My.Games в 2019 году увеличил выручку на 23% до 30 669 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Рост выручки игрового бренда оказался выше ожидаемых среднемировых темпов на 15,8 процентных пунктов, и на 10 пунктов выше аналогичного показателя мобильного рынка. Количество игроков в портфолио бренда My.Games также выросло на 26% в 2019 году, достигнув отметки в 605 миллионов зарегистрированных пользователей", — говорится в документе.

По итогам четвертого квартала выручка выросла на 9,5%, до 8,479 миллиарда рублей. Согласно сообщению, ключевым драйвером роста остаются мобильные игры, их доля составила 61% от общей выручки в четвертом квартале 2019 года.