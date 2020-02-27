МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft предупреждает, что ситуация вокруг коронавируса может негативно сказаться на финансовых показателях от Windows из-за влияния на цепь поставок, сообщила компания в релизе.

"Хотя мы видим, что высокий спрос на Windows соответствует нашим ожиданиям, цепь поставок восстанавливается медленнее, чем ожидалось в момент конференц-колла по финпоказателям за второй квартал (очередного фингода Microsoft, закончился 31 декабря – ред.)", — говорится в сообщении компании.

Microsoft предупреждает, что в связи с этим может не достичь в третьем квартале своих целевых показателей по подразделению More Personal Computing, куда входит Windows, так как негативное влияние на продажи Windows OEM и Surface оказалось сильнее, чем ожидалось ранее.

В конце января компания сообщила, что ожидает выручку подразделения More Personal Computing на уровне 10,75-11,15 миллиарда долларов, а конкретно для Windows рост выручки прогнозировался в 1-6% за счет спроса на Windows 10.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи человек, скончались 2 744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2 790, скончались 44 человека.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.