МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ рассматривает включение "Яндекс.Такси" в список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщила журналистам замглавы ведомства Людмила Бокова.

Президент Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране — с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.

"Это будут поправки в закон "О связи", мы там должны прописать, что услуги связи оказываются без взимания абонентской платы. Мы рассматриваем в качестве примера, если человеку, например, нужно вызвать такси, чтобы у него была такая возможность при нулевом балансе. Чтобы была возможность использовать этот сервис, но при этом не зависеть от своего тарифного плана", — сказала Бокова.

Она уточнила, что это будут социально-значимые отечественные ресурсы, это могут быть, в том числе, сервисы такси и подтвердила, что это может быть "Яндекс.Такси", отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Боковой, ведомство готовит не список, а возможность, чтобы каждый гражданин мог заниматься творчеством, получать образование. "Мы готовим возможность предоставлять такие сервисы для работы и развития человека, соответственно по льготным тарифам", — уточнила она.

Замглавы Минкомсвязи выразила надежду, что поправки в закон будут приняты в 2020 году, нормативная база уже готовится.