МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Выручка компаний-производителей игр во всем мире вырастет в этом году на 15,7%, до 1,1 миллиарда долларов, говорится в отчете исследовательской компании NewZoo.

"В предстоящий год мировые компании сферы киберспорта получат выручку в 1,1 миллиарда долларов, что на 15,7% больше в годовом выражении. Большая часть этой выручки (74,8%) придется на спонсорство и медиаправа — 822,4 миллиона долларов (рост на 17,2% с показателя прошлого года). Потребительские расходы на билеты и товары составят 121,7 миллиона долларов, а около 116,3 миллиона долларов придется на инвестиции издателей игр в киберспортивное пространство через проведение турниров",- говорится в документе.

Аудитория киберспортивного рынка, как ожидается, составит 495 миллионов человек, средняя выручка с каждого из них составит около 4,94 доллара. "По мере развития рынка киберспорта будут внедряться и совершенствоваться новые методы монетизации. Аналогичным образом, увеличится количество местных мероприятий, лиг и соглашений о медиаправах. Таким образом, мы ожидаем, что к 2023 году средний доход на одного фаната вырастет до 5,27 доллара", — пишут эксперты.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) рынка в 2018-2023 годах в Юго-Восточной Азии, как ожидается, составят 24%, в Японии — 20,4%, а Латинской Америке — 17,9%. Китай останется крупнейшим рынком в 2020 году, доходы от киберспорта составят 385,1 миллиона долларов; его среднегодовые темпы роста выручки в 2018-2023 годах, согласно прогнозу, составят 17%, до 540 миллионов долларов к 2023 году. Северная Америка будет вторым регионом по объему выручки с 252,5 миллионами долларов, а третье место займет Западная Европа с 201,2 миллиона долларов в 2020 году.

Эксперты отметили, что в 2019 году было проведено 885 крупных киберспортивных мероприятий, совокупная выручка от продажи билетов на них составила 56,3 миллиона долларов (в 2018 году — 54,7 миллиона долларов). Крупнейшим турниром 2019 года по количеству просмотров в прямом эфире стал Чемпионат мира по League of Legends (League of Legends World Championship) — 105,5 миллиона часов на Twitch и YouTube.

Исследование основано на макроэкономических данных, информации о темпах роста сегментов и рынков в годовом исчислении. Прогнозы сравниваются с доступными сторонними источниками на местном и глобальном уровне.