МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Выручка одного из крупнейших в РФ сотовых операторов Tele2 по МСФО в 2019 году выросла на 14% — до 163,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль увеличилась примерно в 2,5 раза, до 6,6 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA составил 65,6 миллиарда рублей, что на 50% больше, чем годом ранее. Рентабельность EBITDA достигла 40,2%, увеличившись на 9,6 процентного пункта по сравнению с 2018 годом.

Соотношение долга к EBITDA сократилось на 35% и составило 1,8.

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%.

"В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии…. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса", — приводятся в сообщении слова гендиректора Tele2 Сергея Эмдина.