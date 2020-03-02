ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — ПРАЙМ. Президент и исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк покинет компанию до конца августа, после чего, c 1 сентября, возглавит компанию Nokia, сообщает в понедельник телекоммуникационный гигант в пресс-релизе.

"Совет директоров Nokia назначил Пекку Лундмарк президентом и главным исполнительным директором Nokia. Ожидается, что Лундмарк начнет свою работу в новой должности 1 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

В настоящее время Лундмарк является президентом и гендиректором Fortum, ведущей энергетической компании, расположенной в Эспоо, Финляндия, где он неизменно приносил стабильный общий доход акционерам, успешно обновлял стратегию компании и позиционировал ее как сильного игрока в трансформирующемся глобальном энергетическом секторе, отмечается в сообщении.

"С приобретением Alcatel-Lucent позади и мира 5G впереди, я рад, что Пекка согласился присоединиться к Nokia", — сказал председатель совета директоров Nokia Ристо Сииласмаа.

Нынешний президент и генеральный директор Nokia Раджив Сури покидает компанию. "После 25 лет работы в Nokia я хотел делать что-то другое. Я покидаю компанию с верой в то, что возвращение к лучшим показателям уже на горизонте, и с гордостью за то, чего достигли мы. Пекка — отличный выбор для Nokia", — сказал Сури. Он покинет свою нынешнюю должность 31 августа 2020 года и продолжит выполнять обязанности советника совета директоров Nokia до 1 января 2021 года.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,1 миллиарда потребителей.