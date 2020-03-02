МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила более 9,5 тысячи фейковых сообщений о заражении москвичей коронавирусом, компания начала расследование по данной теме, говорится в ее сообщении.

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения", — говорится в релизе.

По данным компании, информационная атака распространяется через ботов в соцсети "ВКонтакте", а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном — группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другие, пишут эксперты.

"На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки", — отмечается в сообщении.

Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей.

"Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом", — добавили в компании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.