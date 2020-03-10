МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Facebook и "ВКонтакте" удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса, исполнив требование Генпрокуратуры, сообщили РИА новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Социальные сети Facebook и "ВКонтакте" исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса", — сказали в ведомстве.

На прошлой неделе официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что ведомство во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установило недостоверную информацию о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам про распространение коронавируса в России.