МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Сервисы доставки еды и соцсеть "ВКонтакте" (ВК) могут войти в перечень социально значимых ресурсов, интернет-доступ к которым не будет тарифицироваться, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.

Президент РФ в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.

"Наша позиция в этой части очень понятная и четкая: перечень тех ресурсов, тех сайтов, которые будут включены для бесплатного получения нашими гражданами, которые являются абонентами, будет включать все социально значимые вещи. То есть это социальные сети, мессенджеры, это сервисы заказа еды — то есть все то, что им нужно в повседневной жизни, то, чем они часто пользуются", — сказал министр. На вопрос, идет ли речь, в том числе, о сервисах "Яндекс.Еда", Delivery Club и "ВКонтакте", он ответил утвердительно. При этом в случае с ВК просмотр видео и прослушивание музыки продолжит тарифицироваться. "Стриминговый трафик будет блокироваться", — сказал он.

Министр добавил, что в перечень также планируется включить онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения, мессенджеры.

По словам министра, среди критериев отбора социально значимых сервисов — массовость их использования и "понятная доля в сегменте присутствия". "Мы говорим о том, что эти компании должны уже в явном виде иметь большую аудиторию пользователей. И по каждой категории, наверно, будут устанавливаться свои критерии… комиссия будет принимать это решение. Условно, ключевой критерий — что у сервиса должна быть в основном российская аудитория. Дальше должно быть размещение на отечественной инфраструктуре — один из возможных критериев… Там целая система, мы ее прописываем, обсуждаем с рынком как раз для того, чтобы не получилось такой ситуации, что кто-то не получит возможности быть в этом пакете", — сказал Шадаев.

Перечень интернет-ресурсов будет закреплен в постановлении правительства. Минкомсвязь уже подготовила его проект, а также законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам, который согласовывается в ведомствами.

"Подготовлен весь комплект нормативных актов. У нас есть сроки, которые установлены президентом и правительством (до 1 июня — ред.), мы находимся полностью в этих сроках, даже с небольшим опережением идем", — сказал министр.

"Но нам очень важно… здесь есть, с одной стороны, отрасль операторов, с другой стороны — отрасль интернет-ресурсов, и здесь такой достаточно сложный компромисс вырабатывается для того, чтобы, с одной стороны, это сделать минимально обременительным для операторов, с другой стороны — включить все те ресурсы, которые реально этого достойны", — заключил министр.