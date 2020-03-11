МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Спрос на смартфоны в России находится на уровне ожидаемых значений, стоимость гаджетов к настоящему времени не корректировалась из-за нового курса валют, сообщили опрошенные РИА Новости крупнейшие сотовые ритейлеры.

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен после того, как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Официальный курс Центробанка на четверг — 71,4 рубля за доллар, за евро — 81,02 рубля, неделю назад — примерно на 5-8 рублей ниже (66,08 рубля и 73,74 рубля соответственно).

"В настоящий момент мы не видим ажиотажа в связи с изменениями курсов валют", — сказали в пресс-службе "Связного". В Tele2 также отметили, что спрос на устройства в последний месяц был на уровне ожидаемых значений. "Увеличение продаж на неделе, предшествующей 8 Марта, закономерно объясняется подготовкой к празднику и приуроченными к нему промопредложениями", — уточнили в пресс-службе.

В "Билайне" продажи устройств также идут в штатном режиме. "Что касается спроса — 8 и 9 марта в магазинах "Билайн" был зафиксирован рост продаж смартфонов. Продажи смартфонов Samsung выросли 9 марта на 45% по сравнению с 2 марта, продажи смартфонов Apple увеличились на 49%. При этом сложно установить прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса валют. Рост продаж пришелся на праздничные дни и был усилен проводимыми акциями и скидками", — пояснили в пресс-службе.

Аномальных всплесков не наблюдали и в "Мегафоне", спрос на технику в феврале-марте соответствует прошлогоднему уровню. "Февраль и март — традиционно период высокого спроса, когда покупатели выбирают подарки на День всех влюбленных, 23 февраля и 8 Марта. У нас достаточно товарного запаса, чтобы удовлетворить запросы покупателей в ближайшее время", — прокомментировал гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин. Кроме того, он уточнил, что компания не получала информацию о повышении цен от поставщиков. В пресс-службе "Связного" сообщили, что на сегодняшний день также не получали официальных сообщений от партнеров о повышении стоимости на продукцию.

В МТС отметили, что "в данный момент стоимость гаджетов не корректировалась из-за нового курса валют". В целом, по данным компании, в России в феврале 2020 года было продано 2,2 миллиона смартфонов на сумму 36,2 миллиарда рублей; в натуральном выражении рынок вырос на 10,6%, в денежном — на 12,3%. "Однако в будущем нельзя исключать повышения закупочной стоимости, что неизбежно приведет к увеличению цен на смартфоны", — предупредили в компании.