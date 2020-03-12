МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в четвертом квартале 2019 года выросла на 4,1% — до 127,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль сократилась в 2,6 раза — до 5,5 миллиарда рублей с 14,2 миллиарда рублей. Показатель OIBDA увеличился на 1% — до 51,6 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 40,6% с 41,9%.

ПРОГНОЗ

МТС прогнозирует рост выручки по МСФО в 2020 году на 3%.

Как сообщил журналистам президент МТС Алексей Корня, прогноз на 2020 год учитывает волатильность на финансовых рынках и ситуацию с распространением коронавируса. "В целом наш прогноз учитывает… мы его даем с учетом текущей ситуации, как мы ее понимаем на сегодняшний день. Надо смотреть, как дальше будет развиваться, какое влияние в целом на глобальную экономику будет оказывать вся эта ситуация — и с волатильностью на рынках, и с ценой нефти, и с коронавирусом. Но пока мы достаточно уверенно себя чувствуем, чтобы даже в этой ситуации давать положительный прогноз на рост и на стабильный операционно-денежный поток", — сказал Корня.

Как говорится в материалах компании, прогноз по выручке сделан с учетом следующих факторов: стабильной конкуренции в РФ, позитивной динамики стоимости услуг, увеличения объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами и роста проникновения сервисов на основе мобильного интернета, макроэкономических и регуляторных изменений.

Показатель OIBDA компания прогнозирует на уровне 2019 года, допуская возможность небольшого роста. Прогноз учитывает следующие факторы: снижение продаж sim-карт и оттока абонентов, оптимизацию розничной сети и связанных с этим расходов, возможные изменения в потреблении услуг роуминга, макроэкономические и регуляторные изменения.

Капзатраты, как ожидается, составят около 90 миллиардов рублей против 91,6 миллиарда рублей в 2019 году. Инвестиции будут направлены в продолжение развития сетей LTE, в развитие цифровых продуктов, внедрение коммерческих решений 5G на российском рынке и ряд других.

По итогам 2019 года выручка МТС составила 476,1 миллиарда рублей (рост на 5,5%), OIBDA — 210,3 миллиарда рублей (рост на 2,8%), чистая прибыль — 54,2 миллиарда рублей (рост в 8 раз).

BUY BACK

МТС может провести buy back или выплатить допдивиденды сверх уровня дивидендной политики, на рассмотрение совета директоров вопрос будет вынесен до майских праздников, заявил журналистам президент компании Алексей Корня.

"Наши финансовые результаты позволяют нам рассматривать возможность дополнительного акционерного возврата, и в этом году мы будем рассматривать увеличение акционерных выплат либо в форме buy back, либо в форме дивидендов сверх дивполитики. Планируем вынести этот вопрос на совет директоров до майских праздников", — сказал Корня.