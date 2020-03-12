МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатры в России не зафиксировали аномального роста спроса в связи с коронавирусом, сообщили опрошенные РИА Новости представители крупнейших онлайн-платформ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

"Мы не наблюдаем аномального роста смотрения, который можно было бы связать с коронавирусом. Основной драйвер увеличения пользовательской активности – эксклюзивный контент", — прокомментировали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Окко. Представитель компании также отметил, что взрывной рост смотрения наблюдался в онлайн-кинотеатре с 27 февраля, но был связан с премьерой фильма "Холоп".

В свою очередь, в пресс службе онлайн-сервиса по продаже билетов "Рамблер/Касса" сообщили, что новости о коронавирусе никак не повлияли на интерес пользователей к культурной жизни. "Наоборот, в период с 15 февраля по 9 марта мы зафиксировали рост продаж — за указанный период было реализовано на 40% билетов больше, чем годом ранее", — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi прокомментировали, что ежемесячная платящая аудитория в феврале превысила 2,5 миллиона пользователей. "А по итогам 2019 года всё та же платящая аудитория равнялась 2,2 миллиона пользователей. Речь идёт именно о платящей, общая аудитория превышает 50 миллионов пользователей", — уточнили в компании.