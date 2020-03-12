МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем программы обратного выкупа акций МТС может составить 15 миллиардов рублей, заявил президент МТС Алексей Корня в ходе телефонной конференции.

"По buy back — мы думаем, что мы имеем очень сильную финансовую позицию прямо сейчас, мы показываем очень хорошие операционные результаты, мы позитивно смотрим в 2020 год с точки зрения нашего основного роста и потенциала OIBDA. Учитывая все эти факторы вместе, мы считаем возможным предоставить дополнительный возврат нашим инвесторам. С учетом макроэкономической волатильности и снижения цен на биржах, мы считаем более эффективным использовать форму buy back, это предпочтительная опция для нас сейчас. Как я и сказал, общий объем, который мы рассматриваем — 15 миллиардов рублей", — сказал Корня.

Ранее в четверг Корня сообщил журналистам, что МТС может провести buy back или выплатить допдивиденды сверх уровня дивидендной политики. Он пояснял, что высокие финансовые показатели по итогам 2019 года позволяют компании рассматривать возможность дополнительного возврата акционерам. Вопрос планируется вынести на рассмотрение совета директоров до майских праздников.

По итогам 2019 года выручка МТС составила 476,1 миллиарда рублей (рост на 5,5%), OIBDA — 210,3 миллиарда рублей (рост на 2,8%), чистая прибыль — 54,2 миллиарда рублей (рост в 8 раз).

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года, компания выплачивает дивиденды дважды в год.