МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) по МСФО в 2019 году увеличилась на 30,5% — до 15,5 миллиарда рублей, что стало максимальным за последние пять лет значением, говорится в сообщении компании.

Кроме того, рентабельность по чистой прибыли выросла на 9 п.п. по отношению к 2018 году и превысила 39%, что также стало лучшим результатом последних пяти лет.

Выручка МГТС и контролируемых компаний по МФСО впервые с 2016 года выросла год к году на 0,3% и составила 39,7 миллиарда рублей. OIBDA достигла 26,9 миллиарда рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с 2018 годом.

Доля в общей структуре доходов от предоставления широкополосного доступа (ШПД) в интернет, телевидения, мобильной связи, аренды и новых цифровых сервисов составила 64% (рост за год на 4 п.п.), или 25,3 миллиарда рублей. Доходы на массовом рынке превысили 20,3 миллиарда рублей, увеличившись на 5,1% за год, при этом впервые доля выручки от ШПД, телевидения, мобильной связи, аренды и новых цифровых сервисов достигла 51%, или 10,4 миллиарда рублей.

Общие доходы компании от предоставления мобильной связи по виртуальной модели (MVNO) достигли 1,9 миллиарда рублей, цифрового ТВ с учетом аренды оборудования – 2,008 миллиарда. Год к году доходы в обоих сегментах увеличились более чем на 30%.

Количество пользователей всех услуг достигло рекордного для компании значения 6,3 миллиона (+9%). Число частных пользователей конвергентных пакетов выросло на 43%, цифрового ТВ – на 22%. Число пакетов увеличилось на 7,2%, их проникновение составило 86% базы пользователей ШПД на массовом рынке. Средний размер ARPU за год вырос на 15%. База клиентов ШПД на бизнес-рынке выросла за год на 3%.