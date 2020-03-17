МОСКВА, 17 мар — РМА Новости/Прайм. Сделка по консолидации "Ростелекомом" 100% Tele2 завершена, экс-владельцы сотового оператора получили 29,4% обыкновенных акций "Ростелекома", говорится в сообщении этой компании.

"Ростелеком" объявляет о закрытии сделки по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2 Россия). В результате сделки группа "Ростелеком" консолидировала 100% долей Tele2 Россия, а ПАО "Банк ВТБ" и консорциум инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", — сказано в сообщении "Ростелекома".

В нем отмечается, что в соответствии с ранее утвержденной структурой сделки группа "Ростелеком" завершила расчеты с ВТБ и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в Tele2, в том числе: договору купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 (сумма договора составляет 108 миллиардов рублей); договору мены 10% долей в Tele2 на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", которые находились на балансе ООО "Мобител" — дочерней компании "Ростелекома" (сумма договора — 24 миллиарда рублей).

Финансирование приобретения 45% Tele2 осуществлялось, в том числе, с привлечением 66 миллиардов рублей, полученных в результате допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ.

"По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО "Ростелеком" увеличилось на 708 082 975 штук, до 3 282 997 929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). 16 марта 2020 года Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", — говорится в сообщении.