МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Кибермошенники на фоне распространения коронавируса рассылают ложную информацию о нем и собирают персональные данные для вирусного заражения устройств и кражи платежной информации, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию", — говорится в сообщении ведомства.

"Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации", — предостерегает Роскомнадзор.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует гражданам доверять только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. "Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS", — советует Роскомнадзор.

Ведомство также рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. "Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций — таких, как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения", — предостерегает ведомство.

"Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников", — также советует Роскомнадзор.