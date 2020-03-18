МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB прогнозирует в период пандемии коронавируса рост числа целевых атак на финансовую сферу, а также и инсайдерских атак на ресурсы российских предприятий с вовлечением сотрудников, которым понижают зарплату при переводе на удаленную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Group-IB.

"Мы прогнозируем рост количества целевых атак на сотрудников из финансовой отрасли. Рост числа инсайдерских атак с использованием тех категорий сотрудников, которым понижают оклад при переходе на удаленный режим работы", — перечисляет компания наиболее актуальные киберугрозы в России на период пандемии.

Group-IB также ожидает увеличения числа мошеннических бесплатных сервисов: платформ для проведения видеоконференций, онлайн-обучения, подписок на онлайн-кинотеатры, фейковых мобильных приложений для доставки еды и т.д.

"Кроме того, повышается риск проведения атак с целью шпионажа, увеличение мошеннической активности по отношению к людям пожилого возраста: доставка товаров на дом, предложения лекарств и тестов на COVID-19 и т.д., а также усиление мошеннической активности в туристической индустрии (центры возврата денежных средств авиалиний, отелей и т.д)", — заявили в компании.