МОСКВА, 18 мар, ПРАЙМ. Операторы связи РФ готовы к росту трафика в связи с массовым переходом россиян на удаленную работу из-за распространения коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались. Многие компании приняли решение перевести сотрудников на удалённую работу.

Как рассказали в "Мегафоне", сеть оператора рассчитана на работу даже в случае серьезного увеличения нагрузки. "Начавшийся перевод сотрудников российских компаний на удаленную работу пока не привел к изменениям в потреблении услуг передачи данных — просто происходит перераспределение трафика из корпоративного сегмента в сети домашних интернет-провайдеров", — сказал гендиректор компании Геворк Вермишян.

В пресс-службе МТС рассказали, что инфраструктура компании построена с достаточным запасом, чтобы выдерживать резкий рост нагрузок, поэтому некоторый рост трафика и его перераспределение на фиксированные сети не вызывают необходимости принятия каких-либо срочных мер. "В ряде регионов на фиксированных сетях компания в плановом порядке продолжает превентивно расширять пропускную способность узлов связи и ядра сети", — добавил собеседник агентства.

В Tele2 также сказали, что операторская сеть с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. "Наша инфраструктура регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников. Мы готовы менять настройки сети в соответствии с этой моделью", — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе "Билайна" отметили, что умощнение сети — одна из стратегических задач компании. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. Оператор также активно развивает и фиксированную сеть.