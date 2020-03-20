МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Операторы связи РФ на время эпидемии коронавируса и в связи с массовым переходом россиян на удаленную работу не будут ограничивать доступ к интернету даже при нулевом балансе, а также предоставят отсрочки по платежам, сообщили РИА Новости представители российских операторов.

Как сообщили в МТС, корпоративные клиенты компании по запросу получат бесплатную приостановку обслуживания для временно неработающих офисов и производств — так называемые "каникулы по платежам". "Доступ к ТВ и ШПД (широкополосному доступу в интернет — ред.) МТС в России будет предоставляться при нулевом балансе до 30 апреля", — прокомментировали в пресс-службе оператора.

"ЭР-Телеком Холдинг" с 23 марта по 30 апреля для всех пользователей поднимет скорость доступа в интернет до 100 мбит/сек без дополнительной оплаты. "Также в случае окончания средств на счетах абонентов, они сохранят доступ к образовательным, развлекательным и социальным сервисам с возможностью 30-дневной отсрочки платежа. Какие-либо штрафы и пени за этот период начисляться не будут", — добавили в пресс-службе.

Клиенты Wifire (входит в структуру "Мегафон") также могут пользоваться домашним интернетом и цифровым телевидением даже при нулевом балансе абонентского счета или при наличии дебиторской задолженности. "Приостанавливать услуги в этом случае оператор не будет. Wifire также бесплатно увеличивает всем пользователям скорость домашнего интернета до максимальной, исходя из возможностей технического оборудования", — сообщили в пресс-службе.

Ранее "Билайн" объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности — пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге, отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции, отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов на территории России и возможность для абонентов "Билайн" даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом "Билайн ТВ" в своей сети широкополосного доступа.

Во вторник глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что компания предоставит отсрочку по оплате услуг тем абонентам, кто не имеет возможности оплачивать счета из-за коронавируса.