МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp ведет переговоры с британской национальной службой здравоохранения (NHS) о создании чат-бота, который будет предоставлять пользователям информацию о пандемии коронавируса, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"WhatsApp ведет переговоры с NHS о создании специального чат-бота, который позволит людям получать доступ к основной информации о пандемии коронавируса, поскольку мессенджер рискует потерять свою репутацию из-за распространения дезинформации о пандемии (через WhatsApp — ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чат-бот NHS будет следовать той же схеме, что и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), предоставляя людям доступ к новейшей информации о вирусе и рекомендациям по борьбе с его распространением.

Источники сообщили газете, что мессенджер также рассматривал вопрос о том, следует ли ограничить количество людей и групп, которым может быть переслано сообщение. Отмечается, что такая практика применялась в прошлом году, когда сервис ограничил количество человек и групп, которым можно было переслать одно сообщение, до пяти, чтобы уменьшить распространение фейковых новостей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались.