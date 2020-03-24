МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2020 года может увеличиться почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составить 2,5 триллиона рублей, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе пресс-конференции.

"Всплеск (покупок из-за коронавируса — ред.) сегодня не значит большой скачок завтра. Мы считаем, что объем рынка по 2020 году составит около 2,5 триллиона, то есть плюс 20-25%", — сказал президент АКИТ.

Он также выразил надежду на то, что привычки, которые сформируются у россиян в период эпидемии, позволят сохранить те рабочие места, которые были дополнительно мобилизованы для того, чтобы обслужить возросшее количество заказов.

В 2019 году, согласно данным ассоциации, рынок интернет-торговли в РФ вырос на 26,5% по сравнению с предыдущим годом, до 2,091 триллиона рублей. Из них на локальный рынок приходится 1,504 триллиона рублей, на трансграничный рынок — 587,7 миллиарда рублей.

"Это самый большой объем рынка в нашей истории, мы перешагнули планку в 2 триллиона рублей, и это действительно колоссальный рывок вперед, то есть у нас объем продаж в интернете превышает 6% от всех розничных продаж", — прокомментировал Соколов. По его мнению, данный рост объясняется повышением удобства сервисов и ускорением скорости доставки.

По словам управляющего директора "Перекресток Онлайн" Леонида Довладбегяна, после завершения эпидемии операторы офлайн-бизнеса будут приспосабливаться к новой реальности и переходить в онлайн. "Например, если мы видим те же рестораны, наверное, будет расти доля dark kitchen, потому что будет расти доля доставки. Мы ожидаем, что онлайн-рынок будет расти", — сказал он.

Президент АКИТ полагает, что в 2020 году продажи food-сегмента, включающего доставку продуктов и доставку из ресторанов, увеличатся вдвое — до 248 миллиардов рублей.