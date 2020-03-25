МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Mail.ru Group с 25 марта запускает информационную платформу #ЛучшеДома, разместить свое предложение на платформе сможет любая компания, говорится в сообщении компании.

На ней представлены наборы продуктов и предложений, которые помогут россиянам организовать быт во время эпидемии вируса. "Сервисы в каждом наборе объединены общей задачей: сохранить здоровье и защитить близких, организовать удаленную работу, оставаться в курсе актуальных новостей и получать дистанционное образование", — уточняется в сообщении.

Отдельный пакет будет запущен в поддержку малого и среднего бизнеса.

В наборы войдет более 40 продуктовых, технологических и маркетинговых решений Mail.ru. Список будет регулярно пополняться.

Другие компании также смогут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта.

При рассмотрении заявок компания будет руководствоваться двумя критериями: проект должен быть массовым и приносить пользу и дополнительную ценность обществу.

Пять наборов доступны уже на момент запуска: помощь в организации дистанционного обучения, в организации комфортного быта и отдыха, помощь бизнесу в организации удалённой работы, онлайн-развлечения и актуальная информация обо всем, что связано с коронавирусом.

В ближайшее время будут представлены: помощь средним и малым компаниям для перехода бизнеса в онлайн, помощь детям и помощь пожилым.