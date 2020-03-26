МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) решил поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, и выделить в помощь им свои ресурсы на сумму 1 миллиард рублей, говорится в обращении генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева.

Он отмечает, что распространение вируса сказалось на всем бизнесе, но гораздо сложнее, чем крупным компаниям, приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. "Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей, при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации", — отмечает Добродеев.

"Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям. Для этого мы создали оперативный штаб и выделяем различные ресурсы на сумму 1 миллиард рублей, которые пойдут на помощь. В ближайшее время коллеги опубликуют конкретные инструкции по получению помощи", — говорится в обращении.

В частности, принадлежащие MRG соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса в мобильных рекламных кабинетах. Компаниям и предпринимателям, которые оказывают услуги дистанционно и на дому сервис объявлений "Юла" открывает бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и вводит возможность бесплатного продвижения за бонусы.

Агрегатор такси "Ситимобил" компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя, если его причиной стало заболевание коронавирусом или контакты с заболевшими пассажирами. Компаниям, вынужденным перевести процессы в онлайн, MRG предоставит бесплатный пакет услуг от платформы "Mail.ru для бизнеса".

Для поддержки ресторанного бизнеса сервис доставки еды Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров, а "Вконтакте" выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов. Цифровое агентство недвижимости "33 слона" откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств.

Для поддержки малого бизнеса также будут выделены ресурсы сервиса по поиску работы и сотрудников Worki.