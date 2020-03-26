МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО в четвертом квартале 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 93,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль оператора выросла на 78,5% — до 2,02 миллиарда рублей. Показатель OIBDA увеличился на 39,8% — до 38,5 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 41,3% с 31,2%.

Сервисная выручка в четвертом квартале увеличилась на 1,3% и составила 80,4 миллиарда рублей. Рост произошел в основном благодаря увеличению выручки от мобильной передачи данных, поясняет компания.

Доходы от услуг мобильной связи в целом составили 70,8 миллиарда рублей (снижение на 0,4%), в том числе от услуг передачи данных – 27,2 миллиарда рублей (рост на 1,2%). Доходы от услуг фиксированной связи возросли на 16,2% — до 9,6 миллиарда рублей. Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 41,5% — до 12,8 миллиарда рублей.

Капзатраты компании в сентябре-декабре составили 31,307 миллиарда рублей, упав на 18,2%. "Экономия capex обусловлена тем, что в 2018 году осуществлялись масштабные вложения в обновление биллинговой платформы", — поясняет компания. В 2019 году капзатраты в основном направлялись на продолжающееся развертывание и повышение устойчивости сетей, повышение качества услуг.

За четвертый квартал введены в эксплуатацию 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Компания активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России.

По итогам 2019 года выручка компании выросла на 4% — до 348,961 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 50,9% — до 10,348 миллиарда рублей. "На годовых показателях прибыли по-прежнему сказывается рост финансовых расходов прошлых периодов в связи с привлечением дополнительных заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР, завершившегося в сентябре 2018 года, обязательного предложения о приобретении акций "Мегафона", завершившегося в первом квартале 2019 года, а также выкупа акций у миноритарных акционеров, который был осуществлен во втором квартале 2019 года", — поясняет компания.

Показатель OIBDA увеличился на 22,2% — до 151,618 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 43,4% с 37% годом ранее. Капзатраты в 2019 году уменьшились на 17,4% — до 67,301 миллиарда рублей.