МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона", сообщил РИА Новости гендиректор оператора Геворк Вермишян. Выручка "Мегафона" по МСФО в IV квартале выросла на 5,4%

Как говорится в материалах "Мегафона", в частности, его "дочка" — "Мегафон Финанс" продала принадлежащие ей 29,68% уставного капитала оператора компании "ЮэСэМ Телеком". Последняя тем самым нарастила долю прямого владения в уставном капитале оператора до 43,68%. Еще 56,32% оператора принадлежат ООО "АФ Телеком Холдинг" (его единственный владелец — "ЮэСэМ Телеком").

Как пояснил Вермишян, "ЮэСэМ Телеком" выступил с предложением о покупке всего пакета акций "Мегафона", принадлежавшего "Мегафон Финанс".

"В результате сделки все акции "Мегафона" будут консолидированы у акционера компании – USM. По мнению менеджмента компании, структура владения после сделки соответствует лучшим практикам корпоративного управления, а также требованиям регуляторов по ограничению владения и управления пакетами казначейских акций", — сказал Вермишян, слова которого передала пресс-служба оператора.

"Мегафон" с 5 октября 2019 года прекратил листинг на Лондонской фондовой бирже.