МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, серьезные перебои начались около 18.40 мск. Наибольшее количество неполадок в зафиксировано в США, а также Японии, Великобритании и других странах.

Отмечается, что около 71% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 28% — на сложности с поиском.

Около 57% пользователей Gmail жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 13% отмечают проблемы с получением сообщений, еще 29% — сигнализируют о технических неполадках с сайтом.

Около 56% жалоб пользователей YouTube связаны с проблемами при просмотре видео, более 24% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, 18% жалуются на проблемы с авторизацией.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.