МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. АФК "Система" нарастила прямую долю в Ozon до 31,3% с 21,9% в результате конвертации предоставленных в 2019 году займов на сумму 9,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

В нем уточняется, что совокупная доля владения группы в Ozon, с учетом пакета акций в размере 11,699%, который АФК "Система" контролирует через венчурный фонд Sistema_VC, составила 42,999%.

В 2019 году крупнейшие акционеры Ozon — АФК "Система" и фонды Baring Vostok Capital — для реализации стратегии агрессивного завоевания рынка предоставили интернет-компании конвертируемые займы. В том числе АФК предоставила 9,2 миллиарда рублей.

"Полученные Ozon инвестиции преимущественно направлены на развитие логистической инфраструктуры, в частности, на увеличение площади фулфилмент-центров более чем в 2 раза, до почти 200 тысяч кв м, а также на расширение инфраструктуры доставки последней мили. На конец 2019 года Ozon владел крупнейшей в России сетью постаматов с 6897 собственными автоматизированными точками выдачи заказов. Всего, с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи заказов, сеть выдачи Ozon выросла за год в 3 раза, до 16 651 точки", — говорится в сообщении.