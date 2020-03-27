МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил ряду интернет-ресурсов уведомления о необходимости удаления ложной информации о стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусом, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса. На основании данного требования администраторам сетевых ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по информации правительства Москвы, автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки Парада Победы.

"Меры по противодействию распространению на территории России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", — дополняется в сообщении.