МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ключевые российские сервисы в интернете будут предоставляться бесплатно в рамках проекта "Доступный интернет" не с 1 июля, а с 1 апреля, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Вы знаете, что есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете. Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, с десктопов такая возможность будет уже не с 1 июля, а с 1 апреля", — заявил он на открытии конкурса для школьников "Большая перемена".