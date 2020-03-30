МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) совместно с порталом госуслуг запустила приложение внутри соцсети, с помощью которого люди смогут воспользоваться популярными государственными сервисами, не покидая соцсеть, говорится в сообщении ОК.

"Теперь впервые внутри соцсети пользователи ОК со всей России могут зарегистрировать автомобиль, подать заявку на получение материнского капитала или оформить загранпаспорт для будущих поездок", — рассказали в компании. Там добавили, что ОК поможет расширить возможность оформлять услуги онлайн для всех пользователей, что особенно актуально в момент распространения коронавируса COVID-19, когда сотни тысяч людей по всей стране находятся на самоизоляции.

Как уточнили в компании, на первом этапе в приложении доступны шесть услуг: оформление загранпаспорта и международного водительского удостоверения, регистрация автомобиля и получение водительского удостоверения после окончания автошколы, подача документов на получение маткапитала и возможность выбрать, как им распорядиться (приобрести недвижимость, оплатить обучение ребенка). В будущем планируется охватить все наиболее востребованные сервисы портала госуслуг.

Сейчас для доступа к сервисам в приложении нужно авторизоваться через аккаунт на портале госуслуг, в дальнейшем планируется более тесная связка сервиса с соцсетью, которая, в том числе, позволит получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в ОК, пояснили в компании. Там добавили, что сервисами госуслуг в соцсети можно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона, в том числе в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.

"В условиях, когда не все могут оформлять документы офлайн из-за карантина или самоизоляции, мы решили поддержать пользователей и расширить возможности оформления госуслуг в интернете: теперь все операции в госуслугах можно будет проделать со своего смартфона прямо в социальной сети – там же, где вы общаетесь с друзьями или находите интересный контент", — приводятся в сообщении слова руководителя "Одноклассников" Антона Федчина.