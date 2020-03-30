МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру понедельника составлял 3,2 — большинство жителей российской столицы находились дома, следует из данных "Яндекса".

Интернет-компания сравнивает уровень городской активности на данный момент и в обычный день до эпидемии. Если этот уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, то уровень самоизоляции низкий, 0 баллов; если на улицах пусто, и люди сидят по домам — индекс высокий, 5 баллов. Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 18.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,2, это означает, что большинство людей находилось дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Электростали и Железнодорожном (по 3,8), самое низкое — в Котельниках (2,6).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 18.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (4,4) и Новосибирске (4,3, местное время в городах — 22.00), самое низкое – в Санкт-Петербурге (3,1 время совпадает с московским).