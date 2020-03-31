МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян, Татьяна Белякова. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на ведение бизнеса в РФ — компании вынуждены переводить сотрудников на удаленную работу. Переход организаций на специализированное программное обеспечение (ПО), облачные решения и другие цифровые инструменты поддержал рост отечественной софтверной отрасли, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты и участники IT-рынка. Карантинный шок. Во сколько обойдется самоизоляция регионов

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. Работодатели по всему миру рекомендуют сотрудникам оставаться дома из-за распространения коронавируса.

"Компании переводят сотрудников на домашний офис – следовательно, возрастает необходимость в инструментах для обеспечения полноценной работы вне офисных пространств. В связи с этим растет спрос на инструменты для коммуникации команд и совместной работы. Мы видим рост популярности таких IT-решений. Спрос вырос примерно на 40% — но это лишь предварительная оценка", — рассказал руководитель направления инфраструктурных решений ГК "КОРУС Консалтинг" Вадим Кудрин.

Он отметил, что с переходом на удаленку сильно возрос спрос на ноутбуки, их недостаток на рынке привел к росту популярности системы VDI – виртуальных рабочих столов, которые обеспечивают производительность пользовательских программ даже на маломощных устройствах. "Сейчас это также один из самых популярных сервисов", — указал он.

"Несмотря на сложности, с которыми сейчас сталкиваются компании, происходящее ускоряет цифровую трансформацию бизнеса и делает большинство ИТ-сервисов новым стандартом работы. Те, кто ранее не сталкивался с современными инструментами, смогут оценить их удобство", — отметил эксперт.

ТРЕНД НА СОФТ

Представители отечественных компаний-разработчиков софта единодушно заявили о резком росте спроса на ряд продуктов: от аренды ПО, онлайн-сервисов для удаленной работы персонала, систем хранения данных, обеспечения электронного документооборота и защищенного доступа к бизнес-приложениям до переноса IT-инфраструктуры в "облако" (облачные решения).

"Спрос на онлайн-сервисы для обеспечения удаленной работы персонала вырос в разы. Одновременно выросло число атак на такие сервисы, что вызвало соответствующий рост потребности в средствах обеспечения их безопасности", — рассказал президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров. Баррель на троих: Техас договорится с Эр-Риядом и Москвой для балансировки рынка нефти

По словам руководителя направления компании "СБКлауд" Никиты Петровского, ситуация с коронавирусом вызвала повышенный спрос на весь спектр решений и услуг для организации удаленной работы: от аренды программного обеспечения до переноса IT-инфраструктуры и бизнес-приложений в облако и услуг по хранению данных, электронному документообороту и обеспечению защищенного доступа к бизнес-приложениям.

Он отметил, что в последние годы разные формы внеофисной работы развивались довольно активно: компании разрешали сотрудникам работать из дома, в проектных командах могли работать сотрудники из разных регионов и стран.

"Сейчас же мы видим, что удаленная работа становится основным форматом функционирования бизнеса в самых разных отраслях. И это требует как организационных мер (настроить доступы, обучить сотрудников, обеспечить контроль эффективности и мотивацию), так и технических: например, может ли сотрудник дома получить то же качество и скорость интернет-соединения, которое было в офисе, и достаточно ли будет "домашнего" интернета для решения рабочих задач и коммуникации с коллегами", — сказал эксперт.

"Стандартный пакет для удаленной работы сегодня – это мессенджеры, системы трекинга задач, средства совместной работы с документаций и конференц-связи. Вендоры такого рода решений сейчас испытывают значительный приток новых пользователей и подписок. Спрос на подобное ПО будет расти и дальше, вероятно, будут появляться более продвинутые решение, обеспечивающие IT-экосистему для распределенных команд", — отметил гендиректор TAD Development Тарас Федоров.

Руководитель отдела IT компании "Рексофт" Евгений Черток рассказал, что спрос на оборудование вырос, но из-за длинных сроков поставок, изменения курса рубля и непростой ситуации с логистикой основное внимание приковано к программным решениям. Гендиректор компании-разработчика IT-решений EmDevАлексей Канунин, в свою очередь, указал на высокий интерес к технологиям безопасного удаленного доступа и проведения онлайн-конференций.

"Компании вынуждены решать задачи (организация удаленного доступа, виртуальные совещания, безбумажная работа), которые раньше даже не стояли, у многих компаний происходит принципиальное изменение формата работы. То что мы слышим от наших клиентов — сейчас в первую очередь решаются задачи безопасного удаленного доступа (VPN и другие) и онлайн-конференций, этот спрос вырос колоссально", — считает он.

Подтвердил этот тренд председатель правления компании Spirit (VideoMost) Андрей Свириденко. "За последние 10 дней число запросов на наш сервер видеоконференций VideoMost выросло в 100 раз в день", — рассказал он.

"Мы столкнулись с беспрецедентным ростом заявок на подключение к удаленным сервисам и настройке удаленной работы. Еще в первые дни пандемии наши сервисные службы подготовились к жесткому сценарию. В настоящий момент все заявки оперативно закрываются в предусмотренные сроки", — добавил гендиректор ООО "Аурига" Вячеслав Ванюлин.

"По сути тема короновируса, эпидемий и карантинов высветила то, что для удаленной работы нет никаких препятствий — инфраструктура, софт и сервисы есть, и ими можно активно пользоваться", — подытожил заместитель директора по продуктам "МойОфис" Петр Щеглов.

ВИРУС ЦИФРОВИЗАЦИИ

Участники IT-рынка отметили, что тренд по переходу на онлайн-решения для удаленной работы и в целом использование цифровых технологий сохранится и после пандемии. Развивающимся странам понадобится $2,5 трлн для восстановления от коронавируса

"Мы рассматриваем данную ситуацию как серьезный толчок к переходу к цифровой экономике, цифровому бизнесу, цифровому государству. Те вопросы, которые только обсуждалось, что "надо сделать", сейчас решаются в срочном порядке (то же онлайн-обучение) — и, внедрив решения для удаленной работы, поняв и приняв все преимущества, которые дает переход компании на цифровые рельсы, никто не будет возвращаться обратно. Понятно, что те решения, которые сейчас внедряются в спешке, могут быть не самыми эффективными — тут важнее время, и в дальнейшем будет уже эволюционный процесс оптимизации, усовершенствований — но он будет идти на совершенно другом уровне, чем сейчас", — считает Какунин.

"Очевидно, что при продлении карантина компании, которые не смогут адаптироваться к изменению модели потребления, потеряют клиентов. А меж тем удаленные коммуникации станут все более привычными для рынка как в b2c-сегменте, так и в b2b", — сказал Федоров.

Петровский указал, что если раньше "удаленка" воспринималась как способ сэкономить время на дорогу или затраты на оснащение рабочих мест в офисе, то сейчас у нее появляется социальный аспект.

"Удаленная работа требует своего подхода — людям нужно научиться эффективно работать в этом формате. Удаленная работа позволяет сохранить рабочие связи, коммуникации между людьми — то, что в первую очередь прерывалось при эпидемиях: люди не могли общаться, не рискуя заразить друг друга. … Возможно, этот опыт поддержки коммуникаций в форс-мажорных условиях на уровне всего мира станет одним из главных итогов 2020 года", — полагает он.

Черток, в свою очередь, обратил внимание на то, что на фоне самоизоляции многие россияне смогли впервые опробовать современные онлайн-решения.

"Практически все население страны получило навыки работы в дистанционном режиме — все вплоть до школьников и пенсионеров. Многие попробовали новый для них формат впервые. Возможно, без вируса некоторые никогда бы не решились опробовать современные онлайн-решения. А как известно, если человек имеет опыт работы с чем-то, он обязательно будет этим пользоваться", — сказал эксперт.

"Мир точно не будет прежним. Происходящие изменения необратимы. Системы унифицированных коммуникаций, сочетающие видеоконференции, инструменты для совместной работы, мессенджер очень быстро вызывают привыкание. И если раньше кто-то раздумывал над переходом к новым методам удаленной работы, то сейчас этот переход неизбежен, происходит стремительно, и этот тренд будет только укрепляться даже после отмены строгого карантина из-за коронавируса", — подытожил Свириденко.