МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американская Google совместно с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании на фоне распространения коронавируса (COVID-19) запустили портал для организации дистанционного обучения "Учим из дома", говорится в сообщении компании.

"Из-за распространения вируса COVID-19 многие учебные заведения по всему миру либо закрылись, либо планируют это сделать. Чтобы обеспечить безопасность школьников и студентов и не прерывать учебный процесс, многие преподаватели вынуждены переходить на дистанционный режим преподавания. Многие из них делают это впервые, и не всем легко освоить новый формат. Мы хотим помочь и учащимся, и преподавателям быстрее адаптироваться к этим изменениям и сегодня запускаем проект "Учим из дома", — говорится в релизе.

На портале размещены материалы о том, как перейти на "преподавание из дома" — начиная от организации рабочего пространства до проведения занятий, в том числе в виде видеозвонков. Преподаватели могут создать на портале свои микросайты по предметам и загрузить на них расписание занятий, учебные материалы, список рекомендованной литературы, а также онлайн-тесты. Портал интегрирован с "Google Документами", благодаря чему преподаватели смогут проверять задания в режиме реального времени. Функции "Учим из дома" в будущем будут расширяться.

"Мы понимаем, что в дистанционном образовании одним из важных аспектов остается коммуникация — преподавателей с учащимися, их родителями и друг с другом. Мы хотим помочь школам оставаться вместе, поэтому добавили в "Учим из дома" функции, которые помогут оставаться на связи. Среди них — организация индивидуальных консультаций, возможность рисовать на доске графики и формулы вместе с учащимися, настройка информационных рассылок кураторам класса или родителям учеников и многое другое", — сообщается в релизе.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.