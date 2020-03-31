МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит инициативу о предоставлении приоритета трафику российских интернет-ресурсов, а также зарубежных, которые работают в соответствии с российскими законами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил Минкомсвязи и ФАС в условиях самоизоляции россиян на фоне коронавируса предоставлять приоритет трафику российских интернет-ресурсов, а также зарубежных, которые работают в соответствии с законами РФ. Он подчеркнул, что не имеет ничего против Facebook, Twitter или Telegram, но в случае серьезной перегрузки каналов рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать в России медленнее.

"В ФАС поступило данное обращение, вопрос рассматривается", — сообщили в ФАС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.