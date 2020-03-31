МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ozon привлек 150 миллионов долларов от американской инвесткомпании Princeville Capital, а также текущих инвесторов — фондов Baring Vostok Capital Partners и АФК "Система", сообщила РИА Новости директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям интернет-магазина Мария Заикина.

"Группа Ozon, ведущая российская мультикатегорийная онлайн-площадка, сообщает о привлечении 50 миллионов долларов от американской инвестиционной компании Princeville Capital и 100 миллионов долларов от существующих инвесторов – фондов под управлением Baring Vostok Capital Partners и АФК "Система", — рассказала она.

Как пояснила Заикина, инвестиционный раунд был закрыт в начале года, а финансирование было предоставлено в виде конвертируемого займа, который в дальнейшем может быть преобразован в акционерный капитал.

Инвестиции будут направлены на реализацию стратегии расширения логистической и технологической инфраструктуры, также пояснила она. "Ozon планирует открыть не менее пяти новых фулфилмент-центров в регионах (присутствия — ред.) и расширить свою логистическую сеть доставки последней мили как минимум втрое в 2020-2021 годах", — рассказала директор.

Princeville Capital — американская инвесткомпании, специализирующаяся на технологиях и теме изменения климата. Она работала с такими компаниями, как Alibaba Group, Baidu, eBay, Facebook, Groupon, Tencent, Yandex и другие. Среди консультантов Princeville Capital в климатическом сегменте — актер Леонардо ди Каприо.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.