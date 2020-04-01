МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Государственная дума в среду приняла закон, касающийся реформирования универсальных услуг связи (УУС).

УУС — услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).

Соответствующим законопроектом расширяется перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень с численностью населения от 100 человек. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. "Универсальные" таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС.

Также проектом предусматривается, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС. Сейчас эти функции по всей стране выполняет только "Ростелеком". Также проектом из состава УУС исключаются ПКД из-за их невостребованности населением.