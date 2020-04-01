МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Соцсети, онлайн-магазины, мессенджеры, сайты госорганов и банковские сервисы вошли в перечень для бесплатного доступа в рамках пилотного проекта, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Президент РФ в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

"В этот список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты и сайты онлайн-видео. В этот перечень также вошли востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки. Также, конечно, вошли туда популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг", — сказал Шадаев.

В этот список включены крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные банковские и финансовые сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры, отметил он.

По словам Шадаева, в этом перечне есть все то, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы. Граждане с использованием этих сервисов смогут дальше продолжать общаться, смогут интересно проводить время, смогут развиваться и заказывать на дом то, что им нужно.

"Естественно, хочется, чтобы этот список был больше. У нас он открытый и в данном случае мы его будем пополнять. Но нам очень важно найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями наших операторов связи", — сказал глава Минкомсвязи.

Перечень социально значимых сайтов и сервисов с бесплатным доступом в рамках пилотного проекта включает 370 позиций и сервисов по 18 категориям.

Шадаев отметил, что ежедневная аудитория пользователей сервисов, которые включены в этот список, составляет более 50 миллионов человек. По его словам, это ресурсы, которые наиболее востребованы гражданами. Большинство ресурсов российские.

"Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.

Он отметил, что введен обязательный минимальный социальный стандарт доступа к сети интернет. "Пилот у нас стартовал с сегодняшнего дня, закончится по плану 1 июля. Мы надеемся, что кроме крупных операторов к этой инициативе присоединятся также небольшие интернет-провайдеры", — добавил министр.

По его словам, операторам нужно небольшое время, чтобы перенастроить свои технические сети. "Но уже с сегодняшнего дня, если у абонента нет денег на счету, операторы обеспечивают непрерывное оказание услуг", — заверил глава Минкомсвязи.