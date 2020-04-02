МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Общее время телесмотрения у абонентов телевизионных сервисов крупнейших операторов выросло более чем на 10% с начала действия рекомендаций властей по самоизоляции, сообщили РИА новости представители крупнейших российских операторов.

В частности, пользователи "Билайн ТВ" стали в 2,4 раза больше покупать видеоконтент, а также на 19% чаще подключать фильмовые/сериальные подписки, телесмотрение в целом в сервисах оператора выросло на 10%.

В свою очередь, МТС зафиксировал, что за последние две недели марта телесмотрение у абонентов телевизионных сервисов МТС выросло на 13% по сравнению с предыдущими двумя неделями марта. Вместе с тем, в "Мегафоне" рассказали, что, если сравнивать с началом марта, трафик в сервисе "Мегафон ТВ" вырос более чем на 30%.

Согласно данным "Билайн ТВ", за просмотром фильмов абоненты стали проводить больше времени на 42%, заинтересованность в детском контенте, мистике и вестернах увеличилась в два раза. Интерес людей к мелодрамам, детективам и криминалу вырос на 60%. "Самими популярными жанрами на текущий момент являются фантастика, триллеры, приключения и мелодрамы. При этом время смотрения телепередач без фильмового или сериального контента сократилось на 20%. Интерес абонентов к спортивным, военным, историческим фильмам снизился на 30%", — рассказали в пресс-службе.

В МТС также отметили отток смотрения из спортивных каналов почти на треть. Аналитики компании объясняют это отсутствием прямых трансляций. Однако в других категориях аналитиками зафиксирован рост. "В этот период люди стали вдовое больше смотреть новостные программы и телеканалы, почти на четверть вырос интерес к каналам про хобби и увлечения и настолько же – к телемагазинам. На 15-20% вырос интерес к каналам с кино и сериалами, посвященным здоровью и семье", — рассказали в пресс-службе. Аудитория эротических каналов осталась прежней.

Аналитики "Мегафона" заметили особенный прирост в последние дни в связи с началом нерабочей недели. "Мы замечаем увеличение не только в количестве зрителей, но и в продолжительности просмотра контента каждым абонентом", — сказали в пресс-службе. Кроме того, в компании отметили, что за последнюю неделю вышло несколько новинок кинопроката – "Бладшот", "Джентельмены", "Отель Белград", "Человек-невидимка". "Внимание пользователей к ним также было высоким", — добавили в пресс-службе.

Лидерство картины "Бладшот" отметили и в "Билайне". "По итогам всего марта в топ покупок вошли мультфильм "Камуфляж и шпионаж", а также фильмы "Бладшот", "Джуманджи: Новый уровень" и "Джокер", — отметили в компании.